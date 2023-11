“Soru dimentica che è stato lui il freno della Sardegna”

CAGLIARI – Si inizia a scaldare la campagna elettorale verso le regionali di Febbrabo. E in particolare, ad alzare la temperatura, è (anche) il “tira e molla” riguardo la paventata candidatura di Renato Soru a presidente. “Soru? Quando ha impugnato il PPR pensavo che fosse diventato mio sostenitore”, commenta il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci.

“L‘ultima volta che ne ho sentito parlare, Soru stava impugnando il piano paesaggistico regionale, che era il cavallo di battaglia della sua presidenza. Pensavo che fosse diventato un mio sostenitore”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna ironizza sulle dichiarazioni di Renato Soru a “Un giorno da pecora”. “Su chi avesse tirato il freno a mano alla Sardegna credevo che avesse le idee più chiare anche lui. Nel frattempo ha rimosso anche la presidenza del suo ex assessore Pigliaru. Soru e la sua visione politica contraddittoria sono un pericolo per la Sardegna e per contrastarla sarei perfino pronto a tornare in campo”