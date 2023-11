Azione e Italia Viva al Centro, “Niente sostegno alla Todde dei 5S”

ALGHERO – Mentre è ancora stallo nel Centrodestra sul nome del candidato che, comunque, dovrebbe arrivare (obbligatoriamente) entro questa settimana, la coalizione che attualmente governa la Sardegna o meglio parte di essa, quella “Centrista”, incassa altri importanti sostegni. Nel caso specifico, dopo Italia Viva di Renzi, anche Azione di Calenda ha annunciato che non andrà col Centrosinistra. “In Sardegna non c’è alcun Campo largo”, dice il leader di Azione

E ancora. “Non possiamo sostenere la candidata Alessandra Todde perchè, come detto più volte, i 5 Stelle non sono in grado di governare come è a nostro avviso necessario”, ha detto in questi giorni Carlo Calenda. Parole chiare e nette che, come detto, sicuramente non vedranno il suo partito andare con Pd e 5 Stelle, resta da comprendere se, come pare, a prescindere dalle diffuse fibrillazioni, il Centrodestra andrà unito a differenza degli avversari che vedono Renato Soru sempre più deciso a candidarsi a Governatore.