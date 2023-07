Soletta confermato alla guida della Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria

SASSARI – La Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria della Asl 1 di Sassari ha nominato il suo Presidente: il sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta.

Nella giornata di ieri, nella sala Angioy della Provincia di Sassari, si

è riunita la Conferenza Territoriale sanitaria e Socio Sanitaria della

Asl n. 1: durante l’incontro, presieduto dal direttore sanitario della

Asl, Vito la Spina, i rappresentanti delle amministrazioni (all’incontro

hanno preso parte – comprese le deleghe – 46 amministrazioni comunali su

66), con 44 voti su 46, hanno eletto Gianfranco Soletta presidente della

Conferenza.

Dalla Direzione della Asl di Sassari gli auguri di buon lavoro alla

nuova Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria: “Il risultato

raggiunto esprime l’unità del territorio, che soprattutto in un periodo

come questo, è fondamentale per il miglioramento dei servizi sanitari

rivolti alla persona. Il voto di oggi premia il percorso avviato negli

ultimi due anni, che ci ha visto impegnati nella sperimentazione di

processi di collaborazione e condivisione con le amministrazioni

comunali e dei principali enti pubblici del territorio che compongono la

conferenza nella produzione congiunta di decisioni e dell’Atto

Aziendale. Con quest’ultimo si è completato l’iter per l’istituzione

della nuova azienda Asl n. 1 e la Conferenza territoriale sanitaria e

socio-sanitaria, conseguente al nuovo assetto istituzionale, è

sicuramente tra le più importanti azioni di implementazione dell’atto

aziendale stesso”, dichiara il direttore generale della Asl n. 1

Sardegna, Flavio Sensi, che annuncia: “Nelle prossime riunioni la

Conferenza procederà alla nomina dell’Ufficio di presidenza e del vice

Presidente, altre alla nomina dei Comitati di Distretto, che completano

l’assetto della fondamentale cooperazione istituzionale con i sindaci”.

“Con grande soddisfazione e onore assumo questo incarico per

rappresentare tutto il territorio del Nord Ovest della Sardegna, ed

esattamente come nel precedente mandato mi impegnerò a portare avanti le

vertenze che interessano tutti i nostri territori “, dichiara il neo

eletto presidente Soletta. “Un incarico che premia il lavoro fatto negli

anni passati e che ci ha visti impegnati, insieme alla Direzione della

Asl, nell’avvio di percorsi di condivisone del tutto eccezionali che ci

hanno visti impegnati in prima persona nella redazione dell’Atto

Aziendale. Per questo il nuovo mandato verrà centrato sul confronto e il

dialogo, sia con i colleghi delle amministrazioni comunali, che con la

Asl di Sassari, per cercare di trovare una soluzione alle problematiche

delle nostre comunità”. E rivolgendosi ai colleghi sindaci: “continuiamo

a lavoriamo insieme per raggiungere un importante obiettivo, una sanità

di eccellenza per il nostro territorio a tutela degli interessi dei

nostri concittadini”.

Per il sindaco di Sassari, Nanni Campus, “confermare la guida è

sicuramente la scelta migliore per assicurare continuità in un’azione

che ha visto confrontarci con la nascita delle Asl, senza voler sminuire

quelli che sono i compiti dell’assemblea è giusto però non

sovraccaricare di aspettative quello che noi Sindaci possiamo realmente

fare, perchè i risultati sono comunque legati a quello che possono fare

a Cagliari con la politica. Spetta a noi semmai indirizzare la politica,

nell’interesse dei cittadini. Però da parte nostra dobbiamo mantenere

unità perche’ se vogliamo avere un peso dobbiamo esserci tutti e

dobbiamo stare uniti”.

Un invito all’unità lanciato anche dal sindaco di Sennori, Nicola Sassu,

che ha chiesto ai colleghi “ unita’ e rappresentanza soprattutto per le

vertenze che hanno maggiori ricadute sul nostro territorio”.