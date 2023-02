Sogeaal: stipendio tagliato per 277 lavoratori, l’Ugl non ci sta. “E’ assurdo”

ALGHERO – Nonostante l’assegnazione delle rotte in Continuità Territoriale e la presentazione dei voli per la stagione entrante, la Sogeaal ha attivato 277 “contratti di solidarietà “per altrettanti lavoratori. Una proposta che ha trovato d’accordo, cn annesse firme, da parte di Michele Palenzona (Segretario Generale Aggiunto Fit-Cisl) e Gianluca Langiu (Coordinatore Regionale Trasporto Aereo Fit-Cisl) sottolineando che ci sia “l’impegno, nel caso in cui i volumi di traffico fossero in crescita, di aumentare ulteriormente l’orario di lavoro”.

L’Ugl, d’altra parte, non ci sta. E oltre a non firmare, annuncia prese di posizione da parte dei lavoratori: .”Ieri si è tenuto presso SO.GE.A.A.L l’incontro conseguente all’apertura per il

ricorso all CIGS ex art.21 e ss D . lgs 148/2015. La nostra organizzazione dopo la presentazione da parte del D.G della bozza, ribadisce la sua posizione che è di non condivisione del provvedimento, essendo i risultati di bilancio ed i numeri di traffico per l’anno 2022 in positivo, tali da non giustificare il ricorso

all’ammortizzatore sociale, Per quanto sopra il ricorso a tale strumento a Ns. avviso è inapplicabile, tanto più che va in contrasto con la maggioranza dei lavoratori dello scalo che durante un’assemblea generale si sono pronunciati a maggioranza contro il ricorso alla cigs. Tuttavia, con senso di responsabilità e preoccupazione per gli scenari futuri, abbiamo manifestato la nostra apertura per una procedura “settorizzata’, ma la risposta è stata negativa. Dopo questa presa di posizione UGL si riserva di intraprendere ogni altra azione sindacale”.