Smaltimento e riuso posidonia, recupero sabbia: importante passo avanti

ALGHERO – E’ una delle questioni annose e irrisolte che incidono negativamente su questo territori: lo smaltimento della posidonia. Non la sua presenza che, come noto, porta assoluti benefici in termini di salvaguardia del litorale e anche di “caccia” al co2, ma il suo trasloco dalle spiagge, conservazione e riuso. Problematiche che, grazie alla volontà dell’ex-assessore all’Ambiente, della precedente Giunta di Centrodestra guidata dal sindaco Conoci, posso a breve avviarsi verso una definitiva soluzione. Al netto di qualche ritardo, negli scorsi giorni c’è stato un passo avanti importante verso la realizzazione dell’impianto di San Marco. Ora, anzi già da tempo, occorre accelerare per vedere ultima l’opera e giungere finalmente ad evitare che ci siano i lunghi viaggi verso Cagliari dei camion (piuttosto inquinanti) carichi di alghe per poi riportare qui la sabbia che, purtroppo, spesso, una volta riposizionata (come nelle scorse settimane) è vittima delle sferzate di maestrale. Ma, viste le ultime notizie, è giusto provare a pensare positivo.

Le parole dell’ex-assessore Andrea Montis sui social. “Importante Novità per la Posidonia ad Alghero! Son lieto che il Consorzio Industriale di Sassari abbia finalmente pubblicato la gara per la realizzazione della messa in riserva della Posidonia in esubero spiaggiata! Questo progetto, che rappresenta un passo significativo nella gestione sostenibile delle nostre coste, è stato finanziato dalla Regione con circa 2 milioni di euro a dicembre 2023. A questi si aggiungono i 5 milioni già reperiti tramite il PNRR, con cui è in corso la realizzazione dell’impianto vero e proprio. Ma cosa significa “messa a riserva”? Si tratta di un ampio piazzale, progettato specificamente per accogliere la Posidonia, che sarà essenziale per rimuovere i siti di stoccaggio attualmente in uso (San Giovanni, Punta Negra e Cuguttu) e prevenire nuovi accumuli. Questo lavoro straordinario è frutto di anni di impegno da parte del Comune di Alghero, del Consorzio Industriale e della Provincia, e siamo finalmente vicini a una conclusione che porterà benefici significativi per il nostro ambiente marino e per il decoro dei nostri litorali”.

Nella foto Andrea Montis