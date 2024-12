Alghero, strade a rischio incidenti: urgono interventi per migliorare la viabilità

Questa mattina si è verificato un incidente sul Lungomare Barcellona, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un automobilista, probabilmente a causa di disattenzione, ha investito una carrozzina con un uomo seduto, proprio sulle strisce pedonali. Sebbene non ci siano stati danni irreparabili, l’incidente ha messo in evidenza i limiti strutturali della viabilità nella zona.

Questo episodio, purtroppo non isolato, solleva una riflessione urgente sulla passeggiata Bousquet. I continui problemi di sicurezza e di viabilità sono un chiaro segnale che il progetto attuale non risponde più alle necessità di una città in continua evoluzione. È il momento di riconsiderare seriamente la progettazione di quest’area, per garantire una passeggiata che sia sicura, funzionale e davvero al servizio della comunità. Alghero è una località turistica ha fortemente bisogno di una viabilità importante.

Propongo rivedere il progetto Bousquet con un approccio innovativo, aperto al dialogo e alla partecipazione dei cittadini, per tracciare una nuova visione per il futuro della passeggiata, che possa rispondere alle reali esigenze di sicurezza e mobilità di tutti.

Presenterò un ordine del giorno per impegnare l’amministrazione ad un nuovo progetto”.

Christian Mulas

Presidente della V commissione consiliare