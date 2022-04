SM Palma-Aeroporto, rotatoria e illuminazione |video

ALGHERO – Questa mattina presentazione del progetto esecutivo e relativi finanziamenti per l’esecuzione della rotatoria incrocio Santa Maria La Palma, Sassari, Alghero, Capo Caccia. Un’opera attesa e importante in un tratto viario molto frequentato, soprattutto nei mesi caldi, ma che è anche importante per i collegamenti con le borgate e agro algherese, oltre che con l’Aeroporto. E, proprio la porzione stradale che conduce allo scalo Riviera del Corallo, vedrà anche realizzata l’altra opera attesa da tempo: l’illuminazione del tratto Sp 44. Questa mattina erano presenti l’ Amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietro Fois, il dirigente ai lavori pubblici della Provincia di Sassari Giovanni Milia, il sindaco di Alghero Mario Conoci, i funzionari e i tecnici delle due amministrazioni e i rappresentanti della Cantina e della borgata di Santa Maria La Palma.