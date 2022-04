Slalom Loceri, 78 piloti alla prima tappa del Campionato Italiano

LOCERI – Ha marciato veloce arrivando a 78 iscritti il 5° Slalom di Loceri di scena il prossimo week end nella più spettacolare provincia dell’isola. Mercoledì la chiusura delle iscrizioni che di giorno in giorno, si sono arricchite di nuovi protagonisti. Interessante il numero dei giovani talenti e dei signori dell’asfalto che non hanno voluto perdere la prestigiosa occasione di correre in Ogliastra.

Ora, a iscrizioni concluse l’Ogliastra Racing inizia il countdown per offrire ai protagonisti uno slalom all’altezza dei grandi eventi. Molto soddisfatti gli organizzatori perché essere prima tappa del Campionato Italiano Slalom permette di diventare vetrina nazionale e portare i piloti a scoprire i percorsi di gara dell’affascinante “isola nell’isola” ogliastrina.

Pronti a giocare il tutto per tutto i piloti che arrivano dal continente, non sarà infatti facile il pronostico visti i nomi altisonanti: tra gli iscritti il secondo classificato del Campionato Italiano Slalom 2021 Salvatore Venanzio (Osella PA6/9), ha risposto presente anche Luigi Vinaccia, 5° classificato del campionato 2021 che correrà a Loceri su Radical SR4. Nell’elenco iscritti anche il campione in carica Fabio Emanuele ha disdetto la partecipazione per un problema meccanico.

Decisi a dare il massimo saranno anche i piloti sardi e ogliastrini che non hanno voluto mancare a una gara dal sapore nazionale. Tra gli iscritti spicca il nome di Fabio Angioj reduce dal primo gradino del Campionato Regionale Slalom 2021, il pilota algherese riconquista il sedile della sua Radical deciso ad agguantare il podio. Immancabile e attesa la presenza di Roberto Idili campione in carica dello Slalom di Loceri edizione 2021, compirà le sue acrobazie tra i birilli. Successo anche per la scuderia di casa, l’Ogliastra Racing conta 18 piloti iscritti.

“Il 5° Slalom di Loceri è una gara molto ben strutturata dal punto di vista tecnico che ha il piacere quest’anno di essere diretta da Manlio Mancuso e Gianmarco Lumia – dice Fabrizio Seoni presidente dell’Ogliastra Racing – Sono tanti i piloti che si sono affrettati a rendere onore alla gara e al campionato. Loceri è uno dei posti migliori in cui correre e lo si sente dall’entusiasmo dei nostri iscritti e dal paese che si sta preparando a una due giorni di festa. Sappiamo che stiamo offrendo la possibilità di fare una gara bella sia per i percorsi che per i paesaggi da sogno, capaci di coinvolgere e appassionare”.

Lo Slalom di Loceri si svilupperà su due giornate: sabato 30 aprile al pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 la zona artigianale del paese sarà sede delle verifiche nella Via Enrico Berlinguer. Alle 17.00 in Piazza Nonnu Melis si apriranno gli stand di Loceri con Gusto – edizione Slalom. Alle 19.00 sarà possibile ascoltare musica folk e cenare insieme ai piloti e ai loro team. La mattina del 1° maggio alle 9.30 apertura degli stand e il via alla prima manche al termine della ricognizione. La gara proseguirà per tutta la giornata di domenica fino alla premiazione fissata per le 17.00 nella piazza centrale del paese.