Sistema idrico in Sardegna. “Piano d’investimenti da 1miliardo di euro”

CAGLIARI – Un grande piano di investimenti da un miliardo di euro per potenziare il sistema idrico regionale della Sardegna e migliorarne l’efficienza. È quanto l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha anticipato questa mattina al commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola dell’Acqua, nel corso di un incontro in Regione in vista della prossima riunione della cabina di regia nazionale, in cui la Sardegna avanzerà le proprie proposte in merito agli investimenti ritenuti strategici.

“A differenza di altre regioni, in Sardegna, oggi, non soffriamo di carenza di risorsa idrica. I volumi di quest’anno – precisa l’assessore Saiu – sono in linea con quelli dell’anno scorso, anche se la distribuzione per aree geografiche è un po’ cambiata. Partiamo, quindi, da un dato positivo per quanto riguarda l’acqua complessivamente raccolta in Sardegna. È però indispensabile agire per aumentare la capacità dei nostri invasi che non è sfruttata pienamente. Abbiamo discusso un piano interventi necessari a quindi migliorare la capacità di raccolta. A questo risultato concorreranno, oltre che gli interventi sui bacini esistenti, anche i lavori che porteranno alla realizzazione di due nuovi invasi: Cumbidanovu, a Orgosolo, e Monti Nieddu, a Sarroch”.

Una parte rilevante del programma di investimenti che sarà presentato alla cabina di regia nazionale riguarderà le interconnessioni e la rete di distribuzione: “Quest’ultima, in particolare, è la parte su cui occorre intervenire con più decisione. Insieme al commissario – spiega l’assessore Saiu – abbiamo quindi valutato non solo l’ammontare delle risorse necessarie ma anche la capacità effettiva di spesa, in cui è fondamentale il ruolo delle stazioni appaltanti. Abbiamo analizzato le diverse criticità e analizzato le possibili soluzioni con riferimento, soprattutto, alle situazioni di maggior difficoltà. Ci siamo dati appuntamento alla riunione della cabina di regia a cui presenteremo un programma di investimenti da un miliardo di euro per la Sardegna. Sono molto contento della disponibilità dimostrata dal commissario perché ci consentirà di intervenire con un programma che, su più anni, ci permetterà di ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza del nostro sistema”, conclude l’assessore Saiu.