“Siamo immobili, così non si può andare avanti”. Schiaffo di Stara

CAGLIARI – “Non stano stati votati per stare fermi e non fare quanto atteso dai sardi, ormai viviamo intitola immobilismo, in questo modo non si può andare avanti”. Parole pesanti come macigni che fanno da corollario alla dimissioni del presidente della commissione lavoro regionale Franco Stara.

Nuovo duro colpo per il Governatore Solinas che si trova oggi senza tre assessori e due presidenti di commissione. Una conduzione molto critica che è frutto dell’atteso passaggi della così detta verifica e cdmbio di giunta che tutti gli esecutivi, compresi quelli locali, fanno solitamente a metà mandato.