Si sblocca il Centro Intermodale, plauso da Fdi

SASSARI – “Finalmente anche Sassari avrà il suo centro intermodale, grazie ad un accordo tra l’amministrazione comunale, la rete Ferroviaria italiana, Ferrovie dello Stato – Sistemi urbani e l’ Assessore Regionale ai trasporti Giorgio Todde, in rappresentanza della Regione Sardegna che ancora una volta risponde alle esigenze dei cittadini, dopo anni di attese e di mancate risposte per un servizio fondamentale, non solo in termini di trasporto e di accoglienza, ma di riqualificazione in chiave moderna e più funzionale per Sassari e tutto il territorio”. Cosi il Coordinamento Fratelli d’Italia Sassari Audax riguardo l’importante sblocco dell’attesa opera pubblica.

“Come Fratelli d’Italia Sassari – Audax accogliamo con soddisfazione la notizia di questo importante progetto, che offrirà più qualità alle zone adiacenti il centro intermodale e la stazione ferroviaria, che subirà un’importante opera di riqualificazione, insieme a maggiori situazioni di sicurezza”.

“Ci auspichiamo che la realizzazione di questa importante opera, insieme alla Regione che ha già annunciato tutto il supporto necessario, possa avvenire nel più breve tempo possibile, così da poter dare ai sassaresi, un servizio basilare e funzionale, per la crescita economica di tutto il territorio, anche in prospettiva futura, con l’ istituzione della Città Metropolitana, vera occasione di rilancio per il Nordovest dell’ isola.