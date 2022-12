Shelf Life, nuovo ottimo riconoscimento per Accademia Olearia

ALGHERO – La qualità degli oli di Accademia Olearia e delle aziende agricole della Famiglia Fois ottengono un importantissimo riconoscimento dalla Shelf life del Premio nazionale Montiferru.

La prova di Shelf Life vede partecipare gli oli vincitori e con menzione d’onore alla sessione di primavera. Questa prova consente di valutare nel tempo (circa 6 mesi) la durata delle caratteristiche chimiche e sensoriali degli oli premiati.

Accademia Olearia conferma i risultati ottenuti in primavera con il terzo posto nella categoria DOP/IGP per Il Bio DOP Sardegna e ben quattro menzioni d’onore per il DOP Sardegna, Il Gran Riserva Giuseppe Fois, Il Biologico e il Tradizionale.