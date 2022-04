Setmana Santa, grande partecipazione

ALGHERO – “Alghero ha riabbracciato i suoi riti di forte impatto di matrice religiosa con una partecipazione popolare immensa, fuori da ogni più ottimistica previsione. Un’espressione di fede ma di forte significato sociale e identitario per la comunità algherese, che si è ritrovata in piazza, nelle vie, per le strade, con una condivisione profonda che va oltre il perimetro religioso, segno di appartenenza e della grande voglia di ritrovarci e guardare con fiducia al futuro”, così il Sindaco Mario Conoci sulla Setmana Santa che ha riproposto intatta tutta la caratura della festa popolare che apre alla stagione turistica. Tantissimi i visitatori che hanno assistito alle processioni del Venerdì Santo e alla festa della mattina di Pasqua, con un avvio della stagione estremamente beneaugurante. “La città con le sue bellezze ambientali e culturali ha iniziato al meglio la stagione, con un fine settimana che ha visto la città protagonista con il ritorno degli eventi culturali e religiosi della tradizione e la Billie Jean King Cup di tennis con il trionfo delle atlete azzurre contro la Francia. Alghero – sottolinea il Sindaco – che si prepara ad entrare nel vivo di un programma di eventi unico in Sardegna”.