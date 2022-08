“Servizio rifiuti, l’Arenosu è un disastro: subito una Commissione”

ALGHERO – “๐—ก๐—ผ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ถ, ๐—น’๐—”๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜‚ ๐—ฒฬ€ ๐˜‚๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ…Questa situazione all’Arenosu va sistemata, immediatamente. Non possiamo e non dobbiamo voltarci dall’altra parte. La situazione, nonostante gli sforzi di chi ha la competenza, non รจ cambiata nel corso di questi anni e, nel periodo estivo, peggiora come sta peggiorando nella periferia e in molte altre zone della cittร . ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ, ๐—ถ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—”๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ, ๐—น๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ถ, ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜ƒ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ถ, ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฒ ๐˜‚๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ.

Abbiamo tutti il dovere di contribuire a dare qualche soluzione, non si possono chiudere gli occhi e nรฉ tantomeno tacere davanti ad uno sfregio ambientale di tale portata. Presidente della commissione ambiente, esca dal torpore e convochi alla presenza dell’assessore all’ambiente e dei funzionari comunali una commissione ad hoc”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico