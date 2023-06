Servizio igiene urbana, accordo sui lavoratori

ALGHERO – Dalla mattina di (mercoledì) l’Amministrazione comunale – nelle figure del sindaco e dell’assessore all’Ambiente – è stata interessata della problematica in corso tra lavoratori e azienda che ad Alghero gestisce il servizio di Igiene Urbana. Immediatamente è stata compiuta opera di mediazione che questa mattina è scaturita in un incontro tra le parti, presente anche l’assessore Montis. L’auspicio era che i rapporti tra il sindacato e l’azienda prendessero la strada del buon senso, in rispetto sia degli accordi presi che delle politiche di gestione aziendale. L’incontro è andato a buon fine, azienda e sindacato, anche grazie alla mediazione dell’Amministrazione, hanno trovato un accordo.

“Se pur nel rispetto delle norme e dei contratti, ho suggerito all’azienda di valorizzare – al fine di non dover necessitare di figure in distacco che bloccherebbero lo scorrimento di quei lavoratori che attendono di essere stabilizzati – figure interne al cantiere che possano ricoprire ruoli e mansioni superiori. Per far questo si proceda verso un periodo di formazione e selezione del personale in carico” ha dichiarato l’assessore Andrea Montis. Altre quattro persone (da graduatoria) potranno così esser stabilizzate e altri ancora potranno svolgere l’attività stagionale in attesa di scorrere la graduatoria. “Ringrazio azienda e sindacato per aver saputo dialogare e li invito a mantenere costantemente la condotta del buon senso” ha concluso il sindaco Mario Conoci.