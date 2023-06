“Conoci deriso pure dal suo partito, danno per Alghero”

ALGHERO – “Conoci non sa gestire neppure i vespasiani. Questa la sentenza definitiva data ieri da Antonio Moro, attuale assessore ai trasporti e presidente del PsdAz, lo stesso partito del sindaco di Alghero.

Se oramai anche gli stessi esponenti del suo partito si sono resi conto che Conoci non sarebbe in grado neppure di gestire un bagno pubblico, non saremo certo noi a contraddirli, ma certo non possiamo non segnalare la gravità della cosa.

Quando Conoci diventò sindaco l’unico fattore che in teoria sarebbe dovuto essere positivo per la nostra città era che la Regione e il comune di Alghero erano entrambi a guida Psdaz. In sostanza si ipotizzava da parte dei governanti regionali un occhio di riguardo per la nostra città.

Dopo la rottura di Conoci con il Psdaz algherese e con il segretario cittadino Giuliano Tavera, però giorno dopo giorno il sindaco di Alghero è apparso sempre più isolato anche all’interno del suo partito. Oramai i rapporti del primo cittadino algherese con il presidente del suo partito, Antonio Moro, e con il segretario sardista e presidente della Regione, Solinas, sono un disastro totale.

In questi 4 anni, a causa della totale inadeguatezza del Sindaco e della sua incapacità di affrontare seriamente i problemi che attanagliano il territorio, dalla Sanità ai Trasporti passando per dossier ormai dimenticati (uno fra tutti il destino di Surigheddu e Mamuntanas), la Regione ha nei fatti completamente trascurato Alghero.

Un Sindaco isolato, che non riesce a tessere rapporti istituzionali proficui per la Città e che oramai anche i vertici del suo stesso partito considerano un incapace, non solo non è utile, ma risulta decisamente dannoso per Alghero”

Pietro Sartore

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Valdo Di Nolfo

Beniamino Piris