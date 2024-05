Serie B1, il Tennis Club Alghero si presenta a Maria Pia

ALGHERO – Si avvicina l’esordio casalingo del Tc Alghero MP Finance nel campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre. Dopo la vittoria nella prima giornata sul campo indoor della Società Canottieri Casale Monferrato e dopo il doppio turno di riposo, domenica 19 maggio, alle ore 10, a Maria Pia arriva il Tc Treviglio. Per questo la dirigenza del circolo algherese ha organizzato la presentazione della squadra. L’appuntamento è per venerdì, alle 19, con la squadra (un mix di nuovi giocatori esperti uniti allo zoccolo duro dei ragazzi cresciuti in casa), la dirigenza e i rappresentanti degli sponsor.