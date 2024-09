Secal finalmente migliora l’accoglienza, Daga: “Intervento doveroso per riportare umanità”

ALGHERO – Più spazi, accoglienza, razionalizzazione, vicinanza ai cittadini. È il nuovo volto della Secal che l’Assessore alle Finanze Enrico Daga ha voluto disegnare a Sant’Anna in questi giorni con una cambio decisamente netto rispetto al passato. Fine delle attese sotto il sole nello sterrato tra arbusti ghiaia e sterpaglie, i cittadini possono ora attendere in spazi idonei e comodi all’interno dell’ala appositamente allestita contigua agli uffici della Secal. Per chi arriva è attivo un servizio filtro e indirizzo, con consegna dei numeri delle prenotazioni per l’accesso agli uffici per le richieste di chiarimenti in merito alle bollette che sono state recapitate in questo periodo relativamente alla Tari. “Un intervento doveroso che ci riporta in un clima di umanità – spiega l’Assessore Daga – non potevamo certamente continuare a costringere i cittadini a stazionare in condizioni inaccettabili. Siamo consapevoli che la situazione che si è venuta a creare è figlia di decisione pregresse e che i cittadini hanno ragione ad esprimere il malcontento – aggiunge – ma è nostro dovere fornire supporto e collaborazione, e anche un contesto di migliori condizioni ambientali”.

Prosegue così la fase di supporto ai cittadini che si sta concretizzando anche con la possibilità di utilizzo dello lo sportello virtuale Linkmate, attraverso il quale è possibile contattare gli uffici della SECAL, acquisire la copia dell’avviso TARI e consultare tutta la documentazione relativa alla propria posizione contributiva. Al portale, raggiungibile da questo link https://linkmate.servizienti.it/linkmateWeb/login?c=A192 si accede tramite Spid o credenziali da ottenere con apposita registrazione con la funzione ACCEDI.