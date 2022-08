Secal, avviso per il concorso del nuovo Direttore Generale

garanzia di pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso all’incarico in oggetto è intenzione della S.E.C.AL . S.P.A. indire pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un Direttore, per mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, con durata a tempo determinato per anni 2 (due)”.