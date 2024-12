Screening oncologici: la Asl di Sassari abbatte i tempi d’attesa della refertazione dei campioni

SASASRI – La Asl di Sassari diventa autonoma nella

linea degli Screening oncologici, acquisendo i macchinari che consentono

di completare all’interno dell’azienda il percorso di refertazione dei

campioni.

“Un’attività indispensabile per potenziare l’attività degli screening

oncologici e renderli una macchina autonoma in grado di fare prevenzione

ad ampio respiro, garantendo alla popolazione tempi certi di risposta,

andando così ad abbattere il tempo d’attesa per la conclusione dell’iter

diagnostico”, dichiara il direttore generale della Asl di Sassari,

Flavio Sensi.

In queste settimane è stata completata la nuova linea di citologia,

annessa al Laboratorio analisi territoriale di Sassari, che ha

consentito di dotare la struttura di nuovi banconi e di una cappa

aspirante per la manipolazione delle sostanze chimiche. “Abbiamo

acquistato un coloratore automatico per la colorazione di campioni

istologici e citologici su vetrino ed un microscopio di ultima

generazione, dotato di un sistema integrato per analisi automatizzate

dei campioni citologici, che permette la lettura computer-assistita dei

Pap-test. Grazie a questa nuova strumentazione siamo ora in grado di

completare il servizio di analisi citologica dei Pap Test e degli esami

di biologia molecolare dell’Hr-Hpv, senza dover esternalizzare il

servizio con altre strutture, andando quindi ad abbattere il tempo

d’attesa dell’invio degli esiti alla popolazione. Inoltre, accentrando

in un unico laboratorio l’esecuzione di più test di un singolo campione,

si potrà garantire una diagnosi precoce e rapida così da avviare la

paziente agli eventuali approfondimenti strumentali, come la

colposcopia, eseguibile all’interno del Consultorio”, dichiara Elena

Rimini, direttrice della Ssd Laboratorio Analisi territoriale.

Con la nuova strumentazione è ora possibile eseguire gli esami di

Biologia Molecolare dell’HR-HPV (Infezione da Papilloma Virus con

genotipo Alto Rischio) per la conferma della positività allo screening

(PCR Real Time).

La nuova strumentazione in dotazione al personale del Laboratorio di

analisi territoriale andrà a supportare il programma di Screening

organizzato per la prevenzione del cervico-carcinoma coordinati dalla

Struttura di Prevenzione e Promozione della Salute che vede anche la

collaborazione del Consultorio per la Salute delle Famiglie della Asl di

Sassari.

Tumore del collo dell’utero, del colon retto e della mammella: sono gli

screening in corso nel territorio del Nord ovest della Sardegna.

La Asl n. 1 ricorda a tutta la popolazione che sono attualmente attivi

lo screening del tumore del collo dell’utero, rivolto alle donne di età

tra 25 e i 64 anni; lo screening del tumore della mammella, per donne

dai 50 ai 69; e lo screening del tumore del colon retto per donne e

uomini tra 50 e 69 anni.

Mammografia, pap-test, ricerca del sangue occulto nelle feci sono esami

di screening, offerti gratuitamente dal Sistema Sanitario Regionale, in

grado di individuare i tumori in fase precoce e di selezionare, tra i

gruppi di popolazione esaminati, quelli che richiedono ulteriori

accertamenti.

Il Centro Screening della Asl di Sassari invita la popolazione che non

avesse ricevuto le lettere di invito a casa, a contattare la Segreteria

organizzativa per fissare un appuntamento al numero verde gratuito

800663355, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00

e il martedì dalle ore 15.00 alle 16.30.

Le donne potranno scegliere di effettuare la mammografia presso le

Strutture di Radiologia di Sassari (Ex Complesso Sanitario Conti) e di

Alghero (Ospedale Marino).

Per aderire agli screening non è necessaria l’impegnativa e gli esami

vengono eseguiti gratuitamente.

In caso di riscontro di anomalie, i pazienti verranno presi in carico

per il successivo iter diagnostico-terapeutico, sempre in forma

gratuita.