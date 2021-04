Scomparsa Cuttitta e Bolesan, rugby in lutto

ALGHERO – “Nella Walk of Fame lungo i viali che circondano e portano allo stadio Olimpico con cui nel maggio 2015 il Coni ha voluto omaggiare i 100 sportivi italiani più influenti della storia, c’è una sola mattonella dedicata al rugby: è quella di Marco Bollesan, autentica leggenda della palla ovale azzurra”, cosi la Gazzetta dello Sport online riguardo la scomparsa del noto sportivo. “La leggenda si è spenta nella notte, incredibilmente a poche ore di distanza dalla scomparsa di un altro gigante azzurro del rugby, Massimo Cuttitta. Bollesan avrebbe compiuto 80 anni in luglio, la sua influenza nel mondo del rugby va oltre i 47 caps e i 6 anni da capitano della Nazionale. Se ne va a poche ore di distanza da Massimo Cuttitta, con il quale aveva portato l’Alghero in Serie A1″