Sassari, nuovo centro vaccini

SASSARI – L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari apre un nuovo centro vaccinale. A partire dal 6 maggio gli ambulatori per la vaccinazione anti Covid-19 si sposteranno nell’area del centro didattico, situata sul retro del palazzo Clemente al primo sotto piano. Grazie alla collaborazione con l’Ateneo turritano, che ha messo a disposizione i locali, il centro vaccinale potrà disporre di un’ampia sala d’attesa al coperto, di un’ampia sala d’osservazione post vaccino quindi sino a sei punti vaccinali che possono essere implementati a seconda delle necessità.

Con il nuovo centro, l’Aou garantirà un’area di attesa più confortevole. Resta sempre valido l’invito a rispettare gli orari di convocazione per evitare gli assembramenti. Attualmente i medici dell’Aou stanno vaccinando pazienti fragili e soggetti ultra 65enni inviati dal Cup regionale.

L’apertura del nuovo hub vaccini dell’Aou, inoltre, si rende necessaria anche per garantire una migliore assistenza in vista della somministrazione delle seconde dosi che interesserà un alto numero di utenti. A partire dal 14 maggio, infatti, saranno interessati gli operatori del 118, il personale delle forze dell’ordine, il personale dell’Università di Sassari e gli studenti tirocinanti che operano nelle strutture ospedaliere dell’Azienda di viale San Pietro.

L’accesso all’hub sarà consentito a piedi, sempre da viale San Pietro, proprio difronte alla Clinica Medica. Gli utenti, per la loro sicurezza, potranno percorrere il marciapiede sino all’area vaccinazione. Inoltre, l’utenza potrà servirsi dell’area parcheggi dell’Aou, con ingresso da viale San Pietro, o del parcheggio pubblico adiacente, con ingresso da via delle Conce. Al momento, infine, al piano terra della palazzina di Clinica Medica resteranno soltanto l’ambulatorio per la preparazione delle dosi dei vaccini e la struttura amministrativa di registrazione delle vaccinazioni.