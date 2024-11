Sassari, “I giorni del Mediterraneo per la Pace”

SASSARI – Dopo il sì unanime del Consiglio Comunale di Sassari, ad avviare il percorso volto alla proclamazione di Sassari città della Pace, la Comunità di Sassari si ritrova in Piazza d’Italia sabato 9 novembre alle ore 10,00 per accogliere la Dichiarazione dei Giovani per la pace nel Mediterraneo che sarà sottoscritta a Sassari da ragazze e ragazzi provenienti da undici Paesi del Mediterraneo (Albania, Bosnia, Egitto, Iraq, Italia, Libano, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia, Turchia) su iniziativa della Convezione dei diritti nel Mediterraneo.

La Manifestazione per la Pace si aprirà con la lettura della Dichiarazione e gli interventi del Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, dell’Imam di Sassari Salaheddine Adellaoui e dell’Arcivescovo di Sassari Mons. Gian Franco Saba. Cresce la consapevolezza che questo tempo richiede un ruolo attivo e la mobilitazione dei giovani e delle Comunità per il disarmo e la cessazione di tutte le ostilità nei diversi teatri di conflitto, a partire da quelle che si vanno pericolosamente estendendo, dal territorio ucraino sino a Gaza e la Palestina, dal sud del Libano all’Iran.

Nel quadro dell’iniziativa Venerdì 8 novembre pomeriggio, alle ore 18,00 presso la sede della Fondazione di Sardegna, avverrà la sottoscrizione della Dichiarazione dei Giovani per la pace nel Mediterraneo; Sabato 9 pomeriggio, sempre presso la sede della Fondazione di Sardegna alle ore 16,00, la proiezione del Film Erasmus a Gaza a cui seguirà una riflessione sul ruolo e la partecipazione dei Giovani a Sassari città della Pace.

La due giorni è organizzata dalla Convenzione dei diritti nel Mediterraneo, Ponti non muri, della Fondazione Accademia Casa dei popoli, culture e religioni, dell’Associazione Generazione Europa e dal Liceo Margherita di Castelvì, patrocinata dal Comune di Sassari, dalla Fondazione di Sardegna e dal Centro Servizi Volontariato Sardegna.