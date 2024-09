Sassari, farmacia territoriale di via Verona: presentazione

SASSARI – Da questa settimana la Farmacia Territoriale di Sassari e’ pienamente operativa nei nuovi locali di via Verona nella città di Sassari. Domani la struttura verrà presentata al territorio e alle istituzioni in una breve visita guidata dei nuovi locali che ospitano il Servizio di distribuzione diretta dei farmaci, il Servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi), gli uffici amministrativi, i magazzini.

La nuova struttura accentra in un unico stabile gli uffici che prima erano divisi tra via Monte Grappa e via Zanfarino: un importante intervento che consente di migliorare la qualità del servizio offerto alla popolazione. I nuovi locali sono infatti dotati dei più moderni impianti tecnologici, locali particolarmente accoglienti, ampia sala d’attesa e servizi igienici dedicati, con totale assenza di barriere architettoniche e parcheggi dedicati per un miglior accesso alla struttura.

Domani, mercoledì 04 settembre 2024, alle ore 10.30, e’ in programma una breve visita alla struttura a cui prenderà parte la Direzione Aziendale della Asl di Sassari e i rappresentanti del territorio.