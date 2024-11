Sassari, campagna tesseramento Europa Verde

SASSARI – Oggi, sabato 9 novembre, Europa Verde sarà presente all’Emiciclo Garibaldi a Sassari per la campagna di tesseramento 2024 con lo slogan “Il coraggio di osare”. A partire dalle ore 9 e fino alle ore 13, i cittadini e le cittadine troveranno un banchetto dove potranno incontrare i rappresentanti di partito per tutte le informazioni e scegliere di tesserarsi. Europa Verde,è un partito nazionale i cui pilastri sono la giustizia climatica e la giustizia sociale, è presente in Sardegna dal novembre 2022 e in soli due anni di attività nell’Isola ha eletto nelle istituzioni 13 rappresentanti ed esprime nella Giunta regionale l’assessore dei Lavori pubblici, due consiglieri regionali eletti, il vicesindaco di Sassari e tre consiglieri, il sindaco di Alghero e altri 6 consiglieri in altrettanti comuni del nord Sardegna.