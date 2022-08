“Sarebbe bello vedere rotatorie e fioriere come a Porto Conte per Mattarella”

ALGHERO – “L’ANCE (associazione nazionale costruttori edili) ha reso possibile, a proprie spese, questo bellissimo omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su autorizzazione ANAS, a Porto Conte. Sarebbe bello vedere le fioriere e gli spartitraffico tutti così fioriti e soprattutto mantenuti. Chissà se della manutenzione di questa rotatoria potrà farsene carico il Parco o l’amministrazione comunale. Sarebbe bello! Perché va bene omaggiare il Presidente per 15 giorni, ma in lui ci siamo tutti, tutti i giorni, algheresi, italiani e ospiti”, cosi l’ex-sindaco Mario Bruno sulla rotatoria all’ingresso di Porto Conte per chi arriva da Alghero e Fertilia, struttura che questi giorni è stata riqualificata.