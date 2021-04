Sardi e Sicuri ad Alghero, 5361 test e 59 positivi

ALGHERO – La Campagna “Sardi e Sicuri” ha fatto registrare 5.361 test antigenici per la rilevazione del Covid-19, eseguiti nei quattro centri messi a disposizione dal Comune di Alghero nelle giornate del 17 e 18 aprile. Il totale dei positivi riscontrati è di 59 unità ( 1,10% sul totale). I soggetti sono stati richiamati per l’esecuzione del tampone molecolare. Insieme ai 59 potenziali positivi in attesa di conferma, sono stati sottoposti a tampone molecolare anche i familiari dei positivi. L’entità dei nuovi positivi verrà registrata al temine dei processi ed integrata nel prossimo aggiornamento dell’Ats.

“Il risultato della campagna è stato di estrema utilità ai fini di un migliore inquadramento della situazione e del tracciamento e isolamento dei soggetti, spiega il Sindaco Mario Conoci. “La partecipazione – prosegue – è stata importante, i cittadini che hanno aderito hanno consentito di fare una fotografia dello stato attuale che sul piano statistico è rappresentativa della situazione. Grazie alla Regione, all’Assessorato alla Sanità, alle associazioni di volontariato, alle tante persone che si sono dedicate a questa campagna fondamentale per il proseguo della lotta alla pandemia e che si stanno spendendo nelle attività della campagna di vaccinazione in corso ”.