Sardegna, strade di sangue. Grave tragedia nel nuorese: muoiono 4 giovanissimi

NUORO – Nuova gravissima tragedia della strada: Questa notte di mercoledì 30 ottobre all’ingresso del paese di Fonni: quattro ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale. A quanto pare, a seguito di una prima ricostruzione, il conducente di una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo in curva ribaltandosi e finendo in una scarpata.

Sul posto, verso le 23:51 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando Nuoro, alcune ambulanze del 118 e i carabinieri. E’ occorsa tutta la notte per definire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi. Le persone decedute sono quattro giovani di Fonni compresi tra i 17 e i 20 anni e hanno perso la vita dopo essere stati sbalzati fuori dalla macchina.