Sardegna in fiamme, stato di calamità. Sostegno dalla Corsica

CAGLIARI – A seguito degli incendi verificatisi in Sardegna, la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di calamità. Il provvedimento è stato assunto dall’Esecutivo nel corso della riunione convocata in serata, con carattere d’urgenza, dal Presidente della Regione, Christian Solinas. Il Presidente della Corsica, Gilles Simeoni, ha telefonato, in serata, al Presidente della Regione Christian Solinas, manifestando profonda e affettuosa solidarietà e la disponibilità per ogni forma di collaborazione.