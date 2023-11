Sardegna al Centro, convegno a Nuoro con Pietro Pittalis e Luigi Cucca

NUORO – “Riportiamo Nuoro al Centro – Dalle criticità alle proposte per il rilancio della Sardegna Centrale” è il tema del convegno organizzato da Sardegna al Centro 20 Venti in programma a Nuoro il prossimo Sabato 25 novembre, alle ore 9,30, nella sala convegni della Biblioteca “Sebastiano Satta.”

L’iniziativa si pone l’obiettivo di avviare un dibattito politico a livello provinciale in modo concreto e costruttivo, per dare un contributo allo sviluppo di Nuoro e del Nuorese con idee, progetti e proposte che diano prospettive di crescita economica e sociale. La finalità è quella di illustrare, ma con l’intento di superare, le tante criticità che colpiscono il nostro territorio.

Si parte dall’esigenza di recuperare, a livello regionale, quella centralità politica, economica e strategica, che la nostra Provincia possedeva fino a non molti anni fa. Il Nuorese, i territori smembrati e dimenticati, colpiti da una profonda crisi economica, sociale e demografica, nonché segnati da un forte deficit di rappresentanza. Ma, allo stesso tempo, territori caratterizzati da enormi potenzialità culturali e ambientali, e custodi di preziose tradizioni e di valori identitari unici.

Tra gli argomenti che verranno affrontati: Il dilagare dello spopolamento e la riduzione dei servizi, specie nelle zone interne; lo smantellamento degli ospedali e l’accorpamento delle scuole; la carenza di infrastrutture; il degrado delle aree industriali e produttive a cominciare da Pratosardo; la chiusura o il trasferimento di uffici pubblici e di presidi culturali e istituzionali.

Riportare Nuoro al centro significa creare sviluppo e occupazione, puntando su alcuni settori produttivi peculiari del territorio, come turismo, agroalimentare e lapideo, e sviluppando le nostre risorse culturali e ambientali, un enorme patrimonio per ora valorizzato solo in minima parte.

Fondamentale poi saper cogliere le nuove opportunità di investimento offerte dalla Zona Economica Speciale Unica e soprattutto concretizzare il progetto Einstein Telescope a Lula, che se realizzato, costituirebbe un enorme volano per lo sviluppo di tutto il Nuorese per i suoi importanti risvolti economici, occupazionali e scientifici.

All’iniziativa interverranno: Alessandro Serra, direttore della Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Emanuele Atzei, Direttore SIMG Marmi Scancella, Massimiliano Cossu, amministratore delegato “Destination Italia”, Roberto Bornioli, ex Presidente di Confindustria Sardegna Centrale, Giuseppe Luigi Cucca, segretario di Azione, Pietro Pittalis, Parlamentare di Forza Italia e Antonello Peru, consigliere regionale di Sardegna al Centro 20 Venti.