Sanità, “Pseudo-riforma solo per occupare le poltrone delle Asl”

CAGLIARI – “Nell’ansia di arrivare in breve tempo al commissariamento dei direttori generali delle Aziende sanitarie, la maggioranza di centrosinistra ha disatteso gli accordi presi in Commissione Sanità, comprimendo i diritti della minoranza. Un atteggiamento sleale e scorretto che non possiamo accettare, perciò abbiamo abbandonato i lavori della Commissione”. Lo ha detto Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, al termine della riunione della Sesta Commissione del Consiglio regionale sul Dl 40.

“Vogliono approvare una pseudoriforma della sanità, nata sotto la cattiva stella dell’improvvisazione dell’assessore ‘a tempo’ Bartolazzi e di una Presidente sorda alle critiche delle parti sociali, che in gran parte hanno bocciato il provvedimento. Come minoranza abbiamo dimostrato disponibilità e correttezza nell’affrontare la discussione di un disegno di legge che deve offrire risposte concrete al fondamentale diritto alla salute dei sardi. Al cospetto di una maggioranza che, invece, vorrebbe approvare la riforma sanitaria addirittura in esercizio provvisorio, quando non è possibile licenziare provvedimenti di spesa. Confusione dimostrata anche in occasione della delibera sui ‘buoni sanitari’, approvati dalla Giunta Todde senza il parere della Commissione consiliare e nonostante le criticità denunciate dagli uffici del Consiglio regionale”.