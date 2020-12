Sanità, Pais: arrivati gli arredi al Marino

ALGHERO – “Nuovi arredi per l’Ospedale Marino, con carrelli terapia, medicazione, urgenza per la rianimazione cardio-polmonare”. E’ il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, in linea col suo impegno nel salvaguardare il comparto locale, a darne notizia sui social

“L’auspicio è che questa emergenza possa avere termine quanto prima, in questo caso dare nuovo impulso ad una struttura che era stata posta ormai in un binario morto. Con fatti concreti”.