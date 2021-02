Sanità: ok sale operatorie, ma urgono gli anestesisti

ALGHERO – “Il via libera all’accreditamento delle sale operatorie dell’ospedale Civile di Alghero è senza dubbio una bella notizia”. Così i partiti Forza Italia, Udc, Psd’Az e io gruppo consiliare composto da Monti e Pulina

“Il parere favorevole della commissione regionale di verifica certifica che le sale sono conformi agli indirizzi regionali in materia di requisiti di sicurezza, strutturali, organizzativi, tecnologici e igienici. Ma auspichiamo che celermente le sale operatorie vengano dotate del personale necessario per farle entrare a regime ed essere utilizzate per tutte le specialità chirurgiche. Ad oggi risulta infatti che il principale ostacolo alla ripresa dell’attività chirurgica sia la carenza di medici anestesisti. Attualmente l’attività è sospesa ed è garantita solo l’urgenza a causa di un periodo di malattia di un anestesista,per 30 giorni”.

“Se l’assenza di un solo anestesista ha prodotto il blocco dell’attività chirurgica non urgente, non possiamo non esprimere preoccupazione sulla possibilità di fare lavorare a pieno regime le tre sale operatorie e contemporaneamente garantire l’operatività della terapia intensiva. Terapia intensiva nella quale ad oggi dopo il trasferimento di alcuni pazienti ne risulta ricoverato solo uno, che è accreditata solo temporaneamente in funzione dell’emergenza Covid e che al fine dell’atteso riconoscimento del 1° livello del nostro nosocomio necessita di un intervento regionale ulteriore. Ad oggi non appare chiaro quale sia il futuro della terapia intensiva e, soprattutto, rimane il dubbio sulla garanzia dell’assegnazione dei medici anestesisti necessari per un loro corretto e proficuo funzionamento. Anche su questo tema crediamo che le forze politiche tutte e le associazioni debbano tenere alta la guardia ed esercitare una serrata vigilanza”.