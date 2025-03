Sanità, Maggioranza Cacciotto spaccata: “Scelte della Todde contro il territorio”

ALGHERO – “Esprimiamo profonda preoccupazione di fronte a questa riforma della sanità, ancora una volta calata dall’alto”, cosi la lista civica Noi Riformiamo Alghero che, pur essendo nella maggioranza che sostiene il sindaco Cacciotto (di area Avs), manifesta una posizione autonoma, legittima e autorevole di critica rispetto alle scelte sulla sanità dell’assessore Bartolozzi (5 Stelle) e in generale della coalizione con la Todde.

“Non riusciamo a comprendere quali possano essere le ragioni che spingono l’attuale governo regionale a ritornare indietro sulla governance d’ospedale marino dopo soli 2 anni e soprattutto senza tenere in considerazione alcuna i risultati e le prestazioni che in questo ultimo periodo sono stati veramente soddisfacenti; ma soprattutto senza chiarezza su quali saranno le azioni della ASL per mantenere, quantomeno, i servizi garantiti fino ad oggi dalla gestione AOU”

“Rappresentiamo una forza politica civica che per sua natura non risponde alle logiche partitiche soprattutto quando si parla di sanità pubblica e dei diritti essenziali dei nostri concittadini.

Di fronte a queste dinamiche, che hanno sempre lo stesso sapore, volto a sovvertire sempre le scelte delle amministrazioni precedenti solo per ristabilire i propri equilibri politici, non possiamo fare altro che esprimere profondo dissenso”.

“Abbiamo auspicato piuttosto un maggior coinvolgimento dell’università soprattutto nella programmazione di corsi di specializzazione che potessero rispondere maggiormente alle scelte e alle carenze della nostra sanità, e comunque il coinvolgimento del territorio sulle scelte che lo riguardano. Non possiamo fare a meno che dissociarci da questo modo di fare consapevoli che il tempo delle sperimentazioni è abbondantemente scaduto”.

Nella foto la lista civica Noi con Alghero