Sanità in Sardegna, incontro di Azzurro Donna

NUORO – Sabato 26 giugno, a Nuoro, alle ore 10, presso l’Auditorium della Biblioteca Satta (via Asproni 8), si terrà l’incontro regionale di Azzurro Donna Sardegna Forza Italia, finalmente in presenza, dopo i lunghi mesi di incontri on line a causa del Covid. L’incontro, che vedrà la partecipazione delle rappresentanti azzurre di tutti i territori della Sardegna e dei vertici politici regionali di Forza Italia, nello spirito di una forte unità del Partito, verterà sul tema:

“Quale futuro per la Sanità in Sardegna, dalla territoriale all’ospedaliera. L’impegno delle donne”. Saranno trattati i problemi della sanità sarda, visti dalle donne, protagoniste e in prima linea, sia nelle professioni che nella famiglia, con testimonianze, riflessioni e proposte.

Fra le altre, la proposta di una legge regionale di istituzione di un “Garante dell’anziano”, considerati i problemi della popolazione anziana in Sardegna, sia sanitari che sociali, che di accesso ai servizi pubblici, evidenziatisi ancor più in tempo di Covid.

Di seguito il Programma:

– Benvenuto delle azzurre ospitanti:

Maria Rosaria Chessa, coord. provincia di Nuoro per Azzurro donna S.

Gianna Pina Chessa, coord. citta’ di Nuoro per Azzurro donna S.

Maddalena Calia, vice coord. regionale Azzurro donna Sardegna F.I.

– Introduzione di Ada Lai, coordinatrice regionale Azzurro donna Sardegna F.I.

– Saluti:

Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro donna F.I. (in collegamento telefonico)

Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale Forza Italia

Pietro Pittalis, deputato F.I.

Alessandra Zedda, assessore regionale al Lavoro e vice presidente Giunta regionale

Giuseppe Talanas, consigliere regionale F.I.

– Interventi:

Roberta Sulis, medico ospedaliero, Responsabile settore Sanità per Azzurro donna Sardegna

Pasqualina Bardino, medico di base, coordinatrice Provincia di Sassari per Azzurro donna Sardegna

Rita Ragatzu, infermiera USCA e volontaria del soccorso, coordinatrice Selargius per Azzurro donna Sardegna

Alberto Dragonetti (medico dell’Ospedale Niguarda MI) e Luigi Amicone (Giornalista)

– Contributi delle Responsabili territoriali e di settore per Azzurro Donna Sardegna Forza Italia.

– Conclusioni di Ada Lai