“Sanità, complimenti agli onorevoli Fundoni e Di Nolfo”

ALGHERO – “Come coordinamento femminile di Orizzonte Comune, vista la gravità della situazione della sanità in Sardegna e in particolare ad Alghero, volevamo complimentarci con l’on. Regionale Valdo di Nolfo per aver portato a conoscere la presidente della commissione sanità On. Carla Fundoni, la situazione drammatica dei nostri servizi sanitari. Noi non ci siamo certamente sorprese per la visita ISPETTIVA non annunciata…al contrario plaudiamo alla stessa perché è proprio questa segretezza che GARANTISCE il risultato della visita, la sua trasparenza e la sua efficacia. Sappiamo per certo che il Sindaco Raimondo Cacciotto era in Spagna per lavoro per cui restiamo stupite del comunicato stampa fatto da un membro dell’opposizione che, evidentemente, pecca di inesperienza e ingenuità sull’argomento”.

Coordinamento Femminile di Orizzonte Comune Alghero