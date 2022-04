“Sanità, altra brutta figura dell’opposizione”

ALGHERO – “⊄Altra brutta figura dell’opposizione smarrita e confusa, prima strilla l’assenza di fondi per la sanità di Alghero (quasi gioendo di poter attaccare l’avversario politico) e quando si accorge di aver preso un granchio perché i fondi ci sono eccome, corregge il tiro dicendo che sono pochi. Un dietrofront anche simpatico di una opposizione tramortita, una pezza peggiore del buco. Se avessero approfondito un pochino gli atti, invece di limitarsi ad una lettura superficiale di un comunicato stampa, che per sua natura è sintetico e non dettagliato, avrebbero scoperto che gli ospedali di Alghero sono stati destinatari, nell’ultimo atto della Giunta regionale, di circa 14 milioni di euro per ammodernamento strutturale e adeguamento tecnologico. Risorse che vanno ada aggiungersi a circa 25 milioni di euro tra distretto e ospedali già stanziati nel corso degli ultimi 2 anni, per un totale di circa 40 milioni di euro! Avrebbero così evitato l’ennesima brutta figura, suggerita dalla furia acciecante di contrastare l’avversario politico che fa perdere credibilità agli occhi dei cittadini.

Alghero potrà finalmente giovarsi non solo dei numerosi interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture sanitarie algheresi, ma anche di un adeguamento tecnologico di altissimo livello, come mai nel passato, che permetterà alla nostra sanità di dotarsi finalmente di una risonanza magnetica a 1,5 tesla, di una tac a 128 strati, un ectomografo multidisciplinari, e un telecomandato digitale per il pronto soccorso, tutti di ultimissima generazione.

Apparecchiature diagnostiche salvavita assenti nei nostri nosocomi che oggi finalmente diventano realtà e vanno ad aggiungersi al restante parco tecnologico sostituito negli ultimi due anni con apparecchiature di ultima generazione.

È singolare come l’opposizione, per il solo fatto che tutte queste azioni visibili a tutti, siamo ascrivibili all’azione del governo regionale e quella costante del nostro rappresentante territoriale, non le riconosca come conquista della sanità algherese a beneficio di tutti i cittadini. Uniamo le forze e sosteniamo l’azione dei nostri rappresentanti in regione che, una volta tanto, sta producendo azioni concrete e tangibili come mai era successo nel passato.”

Così i consiglieri comunali di Lega-Psdaz Maurizio Pirisi, Leonardo Polo e Roberto Trova.