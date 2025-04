“Sanità algherese messa all’angolo, Bartolazzi fa il gioco delle tre carte”

ALGHERO – “Bartolazzi sulla sanità di Sassari fa il gioco delle tre carte, mischiando in maniera impropria i servizi svolti dall’AOU con quelli della ASL che hanno mission e funzione diversi. Ma soprattutto facendo scelte politiche che chiaramente penalizzano la medicina territoriale e gli ospedali di Alghero e Ozieri”. Michele Pais replica alle dichiarazioni dell’assessore Bartolazzi tendenti a negare i tagli denunciati.

“Se questi tagli non dovessero essere coperti con una prossima variazione di bilancio, avranno come conseguenza un declassamento dell’Ospedale di Alghero, e la progressiva chiusura di quello di Ozieri, considerato l’incremento dei costi che comporterà l’Ospedale Marino di Alghero, di cui è in corso il passaggio dalla Aou alla Asl. È evidente che l’obiettivo sia quello di ridurre l’ossigeno vitale” è durissimo Michele Pais che dietro questi tagli intravede una strategia politica di razionalizzazione delle spese sanitarie.

“E’ la solita e vecchia volontà della sinistra quella di tagliare le spese in sanità e di chiudere gli ospedali minori. È evidente che anche stavolta abbiano fatto male i conti finanziari, ma soprattutto con i sardi. Anche stavolta glielo impediremo” conclude Pais