Sanità algherese in crisi, subito incontro con Nieddu

ALGHERO – Il locale coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi Algheresi, avendo appreso le recenti notizie negative sulle prospettive future della sanità Algherese, Che hanno tra l’altro indotto, in data odierna, tutto Il Consiglio comunale unitariamente, come segno di protesta, ad abbandonare l’ aula virtuale consiliare, Rivolge un aperto e accorato appello ai propri rappresentanti in Consiglio Regionale affinché portino all’attenzione dell’ Assessore Nieddu, l’urgente necessità di aprire un diaologo schietto e chiarificatore con la cittadinanza Algherese, nella sua massima assise. Una richiesta scevra da strumentalismi, ma non più rimandabile.

Un atto doveroso verso la cittadinanza, l’ Amministrazione e il Sindaco che tanta pazienza hanno mostrato con tanti sforzi enormi.

Alberto Bamonti, coordinatore cittadino Riformatori Sardi