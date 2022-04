“Sanità algherese, dalla Lega in Regione risposte e milioni”

ALGHERO – “Soldi, investimenti, ammodernamenti strutturali e tecnologici, ristrutturazioni. Con queste parole possiamo riassumere l’intervento di vari milioni di euro di fondi PNRR che arriveranno ad Alghero grazie al lavoro in regione dei nostri rappresentanti, il presidente del consiglio regionale Pais e l’assessore Nieddu, soldi che andranno a sommarsi agli altri già arrivati. Parliamo di 14 milioni di euro per i presidi dell’ospedale Marino e del Civile, di tac e risonanza magnetica all’avanguardia, di fondi per interventi edilizi per una casa di comunità e per i nosocomi cittadini, più le altre risorse già arrivate e interventi fatti o in corso d’opera. Nessuna dimenticanza dunque, ma risposte, dati, fatti concreti che consentiranno al nostro territorio di avere ciò che negli anni scorsi era stato solo promesso”, così il commissario cittadina

Angelo Cubeddu