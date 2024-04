“Salute, Conte mente: il Governo Meloni investe molto di più”

ROMA – “Per la Salute il Governo investe molto di più di quanto Conte aveva previsto quando era in maggioranza”. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera replica alle parole del leader del movimento cinquestelle. “Se andiamo a vedere i rispettivi NADEF, per il 2022 Conte aveva indicato 122,020 miliardi, per il 2023, 122,515 miliardi, per il 2024 124,428 (era nella maggioranza del Governo Draghi), Nel 2023 Meloni ha stanziato in bilancio 128,8 miliardi ai quali vanno aggiunti anche circa 3 miliardi del DL Sanità e bollette e per il 2024 134,7 miliardi Insomma, se la volontà politica si misura in numeri, quella del Governo Meloni è sicuramente molto più forte di quella del passato recente e anche in rapporto al decennio in cui i governi guidati dagli attuali alleati di Conte hanno tagliato oltre 37 miliardi al diritto alla salute. Su questi temi occorrerebbe il coraggio di fare ragionamenti costruttivi e lasciar perdere un miserabile sciacallaggio politico che si schianta contro la prova dei fatti”.