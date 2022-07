“Salta pure la Commissione Sanità, non c’è limite al peggio”

ALGHERO – “Riceviamo oggi, la lettera di sconvocazione della commissione sanità prevista per Venerdì 29 Luglio alle ore 10.30 presso il Polisoccorso di Via Liguria.

Vediamo che, anche su questo tema, fondamentale per la vita dei cittadini tutti, ancor più fondamentale in questo momento, data la situazione in cui versano i nostri due ospedali cittadini, con i servizi che languono, con le attività dei reparti che vanno a rilento, con mancanza di garanzia per le visite primarie e la mancanza di personale, la poca sensibilità dell’attuale maggioranza in carica.