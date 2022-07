Dal Corso serale Roth i primi diplomati a luglio 2022

ALGHERO – Dall’autunno del 2020 l’IIS A. Roth di Alghero ha dato il via ai nuovi corsi serali e da quest’anno può vantare i primi diplomati. Il corso è relativo al settore economico per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e riguarda il mondo aziendale, assicurativo e finanziario, la gestione della produzione e della promozione dei prodotti del mercato. A luglio, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato, gli studenti hanno conseguito il diploma anche con risultati più che soddisfacenti.

I corsisti, adulti, lavoratori, giovani che desideravano concludere il proprio percorso formativo, hanno seguito dapprima i corsi online e, durante l’anno scolastico appena concluso, le lezioni in presenza nella sede centrale del Tecnico Roth.

Numerose le attività svolte e le competenze acquisite. Tra le discipline trattate, l’economia alla lingua inglese e francese, la matematica e l’informatica, la lingua italiana e la storia, il diritto, che permetteranno ai neo-diplomati di accedere sia a percorsi professionali sia a diverse facoltà universitarie. Il corso è aperto anche a studenti di madre lingua non italiana per i quali è previsto un tutoraggio linguistico.

Anche nel prossimo anno scolastico i corsi ripartiranno a partire da ottobre, per i diversi anni scolastici, divisi in tre periodi diversi. Le iscrizioni sono aperte tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di licenza media, a coloro che abbiano frequentato altri istituti superiori per cui saranno riconosciuti gli anni precedenti, con eventuali integrazioni ai programmi, a chi volesse conseguire un ulteriore diploma. Per inoltrare le domande, per verificare le condizioni normative per poter frequentare, per conoscere la struttura del corso, le informazioni di riferimento saranno disponibili nella sezione “Corsi Serali” nel sito di Istituto https://www.istituto-roth.edu.it; contattando telefonicamente dal lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle 13:30, la segreteria della sede centrale di Istituto, sita in via Diez, 9 ad Alghero, al numero 079 951627; scrivendo all’indirizzo e-mail della scuola ssis019006@istruzione.it o a corsiseraliroth@gmail.com lasciando i propri recapiti per poter essere ricontattati. Le indicazioni sui documenti richiesti saranno fornite all’atto dell’iscrizione.