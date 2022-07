Salta la Commissione Bilancio, “basta con le buffonate”

ALGHERO – La Commissione bilancio va deserta perché, tanto per cambiare, la maggioranza non è in grado di garantire il numero legale. L’importanza dei punti all’odg (Approvazione Pef e tariffe TARI, addizionale Irpef e IMU) rende ancora più grave l’irresponsabilità di una maggioranza che, quando siamo oltre la metà dell’anno, non è stata ancora capace di approvare il bilancio di previsione 2022.

Oggi, quando finalmente sembrava fosse la volta buona per iniziare a parlare di bilancio, salta pure la commissione che avrebbe dovuto approvare gli atti precedentemente citati, che risultano propedeutici proprio per l’approvazione del previsionale.

Ora vista l’assenza del consigliere di Fratelli d’Italia ci si augura solo che Conoci non ci faccia assistere all’ennesimo ridicolo congelamento dell’assessore al turismo. Gli algheresi sono stufi delle buffonate; gradirebbero piuttosto una Amministrazione che lavori per risolvere i problemi di una città che il cdx continua, invece, a presentare sudicia, piena di fossi, con i parcheggi sempre più cari e con una viabilità impazzita”.

Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune e PD