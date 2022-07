“Fratelli d’Italia fa saltare la commissione bilancio, danno per Alghero”

ALGHERO – “Niente da fare stasera, in commissione bilancio. Nonostante l’ordine del giorno fosse importantissimo e propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione (tariffe, IMU, TARI, IRPEF ecc…), la commissione non si è potuta tenere, per la mancanza di una parte importante della commissione: la parte dei 𝗙𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮.

Questo atteggiamento sta creando e andrà a creare sicuramente dei ritardi dell’approvazione del bilancio di previsione e dello strumento di programmazione del comune.

Ricordiamo inoltre che, fino a oggi, quindi tutto il mese e a questo punto anche il mese di Agosto, data la situazione, il Comune di Alghero sta impegnando in dodicesimi (è quindi in esercizio provvisorio), dunque non può spendere i soldi che può avere a disposizione da un bilancio di previsione approvato. Questo è un danno per la comunità”

Mimmo Pirisi, capogruppo Pdς