“Sale operatorie, risultato straordinario”

ok ALGHERO – L’Assessorato regionale alla Sanità ha concluso in via definitiva l’iter di accreditamento delle sale operatorie dell’Ospedale civile di Alghero. Dopo sette anni di attesa, nel mese di febbraio, la commissione di verifica aveva confermato i requisiti di qualità dopo gli accertamenti sugli arredi delle sale operatorie e l’acquisto delle tecnologie e della strumentazione chirurgica più avanzate. Lo comunicano i consiglieri comunali di Alghero Maurizio Pirisi (Lega) e Roberto Trova (Psd’az).

“La conferma dell’accreditamento è un un risultato di straordinaria importanza per la città, per i cittadini e per l’ospedale, ottenuto grazie all’impegno del presidente della Regione Christian Solinas, dell’assessore alla sanità Mario Nieddu e del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais” – dichiarano i due consiglieri di maggioranza – “Un obbiettivo a cui si è dedicato l’intero Servizio Sanitario, medici, infermieri, tecnici, oss, personale amministrativo e collaboratori”.

“Procede il piano di potenziamento delle strutture sanitarie del Nord-ovest” – concludono Pirisi e Trova – “Oggi siamo ancora in emergenza ma dobbiamo pensare al futuro, guardare al post Covid e continuare a riorganizzare la sanità. Dopo la pandemia gli ospedali del territorio ne usciranno rafforzati.”