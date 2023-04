Sagra della Fragola, pulizia e decoro. Pirisi: grazie all’ass. Peru e ad Alghero In House

ALGHERO – La prossima settimana ci sarà la Sagra della Fragola a Sa Segada. Assessorato al Verde, con Peru, è Alghero In House, sono intervenuti per ripulire e sistemare l’area dove si svolgerà la festa.

“Le amministrazioni passano di qualunque colore esse siano, quello che resta in molti casi ( e questo è uno di questi ) è la Professionalità con la P maiuscola di chi ha il compito di mantenere il decoro e nonostante tutto da il massimo, un plauso all’ Alghero in House e a chi magistralmente la dirige con passione e attaccamento al dovere naturalmente anche all’assessore di riferimento in questo caso Dott. Peru ! ….non tutto ad Alghero va bene anzi ma in questo caso solo complimenti”, così Mimmo Pirisi capogruppo del Pd e collaboratore nell’organizzazione della Sagra della Fragola a Sa Segada.