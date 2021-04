Sabato e domenica, screening di massa ad Alghero

ALGHERO – Il 17 e il 18 Aprile, avrà luogo ad Alghero la campagna screening Sardi e Sicuri messa in piedi da Regione e Ats con il supporto delle amministrazioni locali. Una campagna utile per avere un quadro complessivo della situazione dei contagi. La campagna è rivolta a tutti i cittadini di Alghero di età superiore ai 10 anni che potranno sottoporsi gratuitamente, su base volontaria, al tampone antigenico rapido. In questi giorni sono in corso le operazioni di allestimento, ulteriore super lavoro per la macchina amministrativa e la locale Protezione Civile in contemporanea a quello dell’ hub vaccinale, delle sedi destinate alle attività. Per potersi sottoporre a tampone sarà necessario portare esibire: Documento d’identità, Tessera sanitaria. Per evitare assembramenti verranno individuate differenti sedi omogeneamente distribuite tra agro e città. Nei prossimi giorni saranno resi noti orari luoghi e modalità di partecipazione. Questa mattina sono in corso i sopralluoghi per la scelta delle sedi.