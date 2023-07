Ryanair, Conoci rassicura: “Nessun disimpegno, a breve l’annuncio dei voli”

ALGHERO – “Nessun disimpegno di Ryanair da Alghero. Ho molta fiducia, grazie ai continui ai contatti in essere, sulla definizione a breve della winter 2023 di Ryanair su Alghero che nei prossimi giorni sarà presentata con la messa in vendita dei biglietti nell’ambito di una collaborazione di Ryanair sempre positiva con la società di gestione e il nostro territorio. Ho seguito con attenzione questa fase della vita del nostro aeroporto nell’ottica di un suo rafforzamento e di una collaborazione stretta con le istituzioni locali e regionali che auspico possa sempre più consolidarsi a vantaggio di tutto il nord della Sardegna. Il temuto disimpegno della compagnia low cost irlandese, che purtroppo abbiamo avuto la sventura di conoscere nel 2016 con conseguenze disastrose e poi recuperato dopo la privatizzazione voluta dalla Regione di allora, non appare oggi una ipotesi in campo e nemmeno per il futuro. In questa ottica il rafforzamento del sistema aeroportuale del nord Sardegna appare utile, se non necessario, a rafforzare traffico e rotte attraverso il consolidamento dei rapporti con le compagnie. Naturalmente è stato, è e sarà indispensabile il ruolo di indirizzo e controllo delle istituzioni, quella regionale e quelle dei territori, che insieme ad una adeguata capacità industriale dei gestori aeroportuali sappia garantire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna e lo faccia a costi sostenibili. Così come sono necessari investimenti pubblici e privati che supportino la crescita e il consolidamento dei collegamenti. Sugli aeroporti e sul loro assetto societario auspico il ritorno ad una serenità di rapporti che consenta di dare ai sardi, alle compagnie aeree ed ai mercati, turistico in primis, le certezze necessarie per programmare le attività con l’anticipo necessario. Nel frattempo aspettiamo in tempi molto brevi la presentazione dei voli invernali in programmazione sul nostro aeroporto”. Lo dichiara il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che interviene in merito al recente dibattito sul traffico aereo dall’aeroporto Riviera del Corallo.