Rotatorie, Due Mari: Conoci ringrazia Fois. Porto Conte, FI: “Appello a Cittadinanza Attiva”

ALGHERO – “Siamo ben consci dei gravosi impegni che incombono quotidianamente sul territorio, anche in seguito agli eventi calamitosi di recente verificatisi su ampie aree del Sassarese, ed a cui la Provincia è chiamata ad uno sforzo straordinario. Un motivo in più per ringraziare l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, l’algherese Pietrino Fois, che all’indomani delle sollecitazioni giunte dall’Amministrazione comunale è riuscito comunque a garantire un immediato intervento sul verde e l’adeguata sistemazione della rotatoria in ingresso alla città dalla trafficata strada dei Due Mari”. Lo dichiara il sindaco di Alghero Mario Conoci, riconoscendo nella tempestiva risposta fornita dalla competente struttura di Palazzo Sciuti l’impegno e la sensibilità di cui il territorio ha grande necessità.

“Ci piacerebbe che un altrettanto corposo intervento di manutenzione e riqualificazione venga eseguito sulla rotatoria presente nella SP 55 bis, quella che incontriamo quando percorriamo la strada per Porto Conte ed andiamo ad ammirare Capo Caccia e le sue spiagge. In passato la Provincia si era attivata proprio per l’arrivo del Presidente della Repubblica, pur non essendo di sua competenza. Ma da quel momento il degrado e l’abbandono regnano sovrani. Proprio per questo, intendiamo rilanciare la proposta già formulata in un nostro precedente intervento: promuovere una grande azione di Cittadinanza Attiva che coinvolga tutti, amministratori, assessori, consiglieri comunali della nostra città e cittadini. Un’iniziativa che potrebbe concretizzarsi con il supporto del Comune di Alghero, e in particolare della società Alghero In House, che potrebbe fornire tutte le attrezzature necessarie per eseguire i lavori. Chiediamo agli Assessori di FI Peru e Caria di rendersi parte diligente per organizzare le necessarie attività e fornirci le indispensabili attrezzature. Noi ci siamo, e siam certi che con noi ci saranno tanti consiglieri e cittadini”, cosi il partito e gruppo consiliare di Forza Italia.